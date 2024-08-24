3.Sayfa

Küçükçekmece'de çevreyi kirleten beton santrali ikinci kez mühürlendi: 2 gözaltı

Mühürü bozan kaçak beton santrali tekrar mühürlendi, 464 bin lira ceza yazıldı

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de izinsiz faaliyet göstererek çevreyi kirleten beton santrali, yetkililer tarafından mühürlendi. Firmaya 464 bin lira para cezası uygulanırken, mühürün bozarak faaliyet gösteren tesisi ikinci kez mühürlendi. Olayla ilgili ise santral müteahhitti ve müdürü gözaltına aldı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde İzinsiz faaliyet gösteren ve çevreyi kirleten kaçak beton santrali, yetkililer tarafından mühürlendi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, tesisten yayılan toz ve dumandan ötürü mağduriyet yaşarken, firmaya 464 bin TL para cezası uygulandı. Mührün kırılarak tekrardan tesisin faaliyet gösterdiği tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. Saat 16.00 itibariyle olay yerine gelen polis ve Küçükçekmece Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ikinci kez mühürlenen santralin müteahhitti ve müdürü gözaltına alındı. Santralin çevreyi kirlettiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.