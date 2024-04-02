Küçükçekmece\'de çıkan bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta dün akşam saat 21.00 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sırasında şüphelilerden biri diğer grupta bulunan bir kişiyi bıçaklamıştı. Bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL