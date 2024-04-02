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Küçükçekmece'de çıkan bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çıkan bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece\'de çıkan bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

02.04.2024 16:07
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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavga anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta dün akşam saat 21.00 sıralarında yabancı uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kavga sırasında şüphelilerden biri diğer grupta bulunan bir kişiyi bıçaklamıştı. Bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de çıkan bıçaklı kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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