Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çökmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Bina Sahibi Tutuklandı

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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda adliyeye sevk edilen bina sahibi tutuklandı.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina 2 Haziran'da bir anda çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada aralarında bina sahibi Hacı Murat G.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Yapılan işlemlerin ardından Hacı Murat G. tutuklanırken, döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL