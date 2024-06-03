Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çökmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Bina Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çökmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Bina Sahibi Tutuklandı

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak bina sahibi tutuklandı. 1988 yılında yapıldığı öğrenilen bina, 2 Haziran'da aniden çökmüş ve 1 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı. Soruşturma sonucunda bina sahibi Hacı Murat G. tutuklanırken, döner dükkanı sahibi Özcan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.06.2024 21:36
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Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda adliyeye sevk edilen bina sahibi tutuklandı.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina 2 Haziran'da bir anda çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada aralarında bina sahibi Hacı Murat G.'nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bina sahibi Hacı Murat G., savcılıkta verdiği ifadenin ardından 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçirdiği belirlenen Özcan K. adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Yapılan işlemlerin ardından Hacı Murat G. tutuklanırken, döner dükkanını 2021'de tadilat yaparak faaliyete geçiren Özcan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de 3 Katlı Binanın Çökmesi Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Bina Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

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