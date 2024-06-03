Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında çöken 3 katlı binanın sahibi ve binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere toplam 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. 1988 yılında yapıldığı öğrenilen bina sabah saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle çökmüş, 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralanmıştı.

03.06.2024 10:38
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan çöken 3 katlı binanın sahibi ve binanın girişindeki restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın olmak üzere 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1988 yılında yapıldığı öğrenilen 3 katlı bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, çökme sonrasında 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan gözaltına alınan binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoranın eski iki sahibi ve yeni sahibi kadın Ö.A.D. ile birlikte toplam 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi - Son Dakika

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