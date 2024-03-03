Küçükçekmece'de lüks bir araç, düğün konvoyunda yolu kapatarak drift attı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir düğün konvoyundaki lüks araç, trafikte drift atarak tozu dumana kattı. Trafiğin aksamasına neden olan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Drift sonrası konvoydaki araçlar duman bulutu içerisinde korna çalarak yola devam etti. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de düğün konvoyundaki lüks aracın drift attığı anlar kamerada - Son Dakika
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde bulunan bir binanın asansöründe yaşlı bir adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm nedeni ise yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, F.A'ya ait evde uyuşturucu madde, uyuşturucu öğütme aparatı ve halüsinasyon görmeye neden olan mantar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan F.A. adliyeye sevk edildi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada H.K. olay yerinde, M.C. ve İ.C. ise Gediz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni ise S.Ö. yönetimindeki aracın M.K. idaresindeki araca yan tarafından çarpmasıdır. Yaralılar ise Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda, 471 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Zanlılar, adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cansız bedeni, Işık Sitesi mevkiinde derede bulundu. Jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından ağaca takılmış şekilde bulunan çocuğun cesedi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta yürüyen Alican Kırca (61), kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binada şüpheli ölüm ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. İnceleme sonucunda, Mehmet Rençber isimli yaşlı adamın asansörde hareketsiz halde öldüğü belirlendi. Savcının talimatıyla cenaze, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri savruldu ve kaldırıma çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak iki kişi daha hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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