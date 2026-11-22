Küçükçekmece'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede çevreyi yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Dumanların kısa sürede çevreye yayılması üzerine olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.