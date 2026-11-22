Küçükçekmece'de giriş katındaki dairede çıkan yangın ölü yaralı olmadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'taki apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumanın çevreye yayılması üzerine ihbar edilen olaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Küçükçekmece'de bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede çevreyi yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Mimarbaşı Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Dumanların kısa sürede çevreye yayılması üzerine olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?