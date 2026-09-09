Küçükçekmece'de gümüşçüye silahlı saldırıda kaçan şüpheliyi esnaf yakalattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de gümüşçüye silahlı saldırıda kaçan şüpheliyi esnaf yakalattı

Küçükçekmece\'de gümüşçüye silahlı saldırıda kaçan şüpheliyi esnaf yakalattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de bir gümüş dükkanına maskeli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan şüpheli, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi; saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Küçükçekmece'de, gümüş dükkanına maskeli şüpheli tarafından silahlı düzenlendi. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanırken, saldırı anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerindeki bir pasajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve silahlı şüpheli şahıs, pasaja girerek bir gümüşçü dükkanına birçok defa ateş etti. Olay sonrası şüpheli şahıs yaya olarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kaçan şüpheliyi yakaladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken silahına ise el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Olay sonrası şüphelinin kaçma ve yakalanma anları çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Öte yandan iş yeri sahiplerinin saldırı sonrası kimlikleri belirsiz şahıs ya da şahıslarca yabancı hat numarasından arandığı ve tehdit mesajları atıldığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili konuşan esnaf Samet Koç, "Şahıs sokağa girdi. Yaz gününde niye uzun kollu giyinmiş diye düşündüm. Maskeliydi. Silahla ateş etti. Sonra kovalama başladı. Koşarken birisi onu düşürdü. Polisler onu tuttular ve yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bir başka esnaf Öznur Adıgüzel ise, "Birkaç el silah sesi duyduk. Sonra bir kalabalık olduğunu gördük. Elinde silahla birinin bize doğru koştuğu gördük ve panikledik. Buradan kaçarken bir vatandaş çelme takmış ve o düşmüş. Böylelikle yakalanmış. Polis gelip olaya müdahale etti ve şahsın silahı da alındı. Çok korktuk" dedi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Gümüş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de gümüşçüye silahlı saldırıda kaçan şüpheliyi esnaf yakalattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:35
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
20:30
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
20:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ı kabul etti
20:18
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte yeni renk seçenekleri
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte yeni renk seçenekleri
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:50:35. #7.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de gümüşçüye silahlı saldırıda kaçan şüpheliyi esnaf yakalattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement