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Küçükçekmece'de inşaatta erkek cesedi bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir apartmanın inşaatında erkek cesedi bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya kesik bulunmayan şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin inşaat sahasında hareketsiz yattığını gören işçiler, durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra polisin yaptığı incelemede erkek cesedinin Abdullah Deniz'e ait olduğunu tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp veya kesik bulunmayan Deniz'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.