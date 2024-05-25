Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı.
Olayın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında cam kırıklarından 1 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)