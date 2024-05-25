Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı

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Küçükçekmece'de bir iş yerine motosikletle gelen patlayıcı madde attıktan sonra kaçtı. İş yerinde patlama meydana gelirken, olayda 1 kişi yaralandı.

25.05.2024 21:14  Güncelleme: 21:34
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Küçükçekmece'de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

İŞ YERİNE PATLAYICI MADDE ATIP KAÇTILAR

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir iş yerinde patlama yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre, motosikletle gelen kişiler iş yerine patlayıcı madde atarak uzaklaştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında cam kırıklarından 1 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece\'de iş yerine saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece, İtfaiye, Güvenlik, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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