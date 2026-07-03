Küçükçekmece'de İşçiler Çatıya Çıktı

Küçükçekmece'de, 15 işçi 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle inşaatın çatısına çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken işçiler, yaklaşık 3 saattir ikna edilmeye çalışılıyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy'deki bir inşaatta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mar Gruba bünyesindeki Zelenkaya Yapı firmasında taşeron olarak çalışan 15 işçi, inşaatın çatısına çıktı. 3 aydır maaş alamadıklarını belirten işçiler, haklarını istediğini söyledi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yerde hava yastığı açtı.

Ekiplerin işçileri ikna çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL