Küçükçekmece'de Kadın Cinayeti: 7 Gözaltı Kararı

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Küçükçekmece'de kadın cinayeti ile 7 kişi hakkına gözaltı kararı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yabancı uyruklu adam evi terk etmek isteyen eşini bıçaklayarak öldürmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta saat 14.30 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında İddiaya göre, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşayan yabancı uyruklu V.E isimli kadın ve C.E isimli eşi arasında tartışma çıkmıştı. Kadın, tartışmanın büyümesi üzerine evi terk etmek istemişti. Eşinin gitmesine izin vermeyen C.E kadını bıçaklayarak öldürmüştü. Baba Babasının, annesini bıçakladığını gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Olay ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; olayla ilgili beyanlardaki çelişkiler bulunması nedeniyle olay saatinde ev içerisinde bulunan M.İ., A.İ. B.İ. ve şüpheliler M.E., Ş.E., A.E., M.E. hakkında gözaltı kararı verildi.