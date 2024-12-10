Küçükçekmece'de Kanlı Boşanma İfadesi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kanlı Boşanma İfadesi

Küçükçekmece\'de Kanlı Boşanma İfadesi

Boşanma aşamasındaki kadın bıçakla yaralandı, hastanede hayatını kaybetti; şüpheli tutuklandı.

10.12.2024 18:16
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Küçükçekmece'de, bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve olaya engel olmak isteyen üvey oğlunu bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşi Melike Alhan ile boşanma aşamasında olan Mehmet Erdem Alhan arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Erdem Alhan, eşini bıçakla yaraladı. O sırada evde bulunan kadının oğlu B.K, olaya müdahale etmek istedi. Alhan, üvey oğlunu da bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kadın ve oğlunu hastaneye kaldırdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri ise, incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Anne hastanede öldü, oğlunu tedavisi ise sürüyor

Hastaneye kaldırılan Melike Alhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlu B.K.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Şüpheli bıçakla yakalandı, tutuklandı

Eşini ve üvey oğlunu bıçaklayarak kaçan şüpheli, yapılan çalışmada Küçükçekmece Gölü mevkiinde tespit edilerek yakalandı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli emniyete götürüldü. Emniyet sorgusu biten şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Kanlı Boşanma İfadesi - Son Dakika

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