Küçükçekmece\'de kentsel dönüşüm çalışması yapılan 5 katlı bina çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında iş makinesi ile yıkımı yapılan 5 katlı bina bir anda çöktü. Çökme sonrası can kaybı ve yaralanma olmazken, çöken binanın enkazı havadan görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Boşaltılan binayı yıkmak üzere iş makinesi cadde üzerine geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan yıkım çalışmaları devam ederken 5 katlı bina bir anda çöktü. Binadan kopan parçalar bitişikte bulunan börek salonunun üzerine düştü. Bölgeye itfaiye, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tedbir açısından arama kurtarma ekipleri de enkaz üzerinde incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yıkımın olduğu binanın bitişiğinde bulunan bina ise tedbir amaçlı belediye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yıkım esnasında hiçbir önlem alınmadığını iddia eden ve yıkım esnasında iş yeri zarar gören Murat Coşkun, "Faal olan bir dükkan şuanda çalışamaz halde. İçerde çalışanlar vardı. Bir can kaybının olmaması en büyük temennimiz oldu. Kontrolsüz yıkılan bir binanın mağduruyuz. Az kalsın hepimiz içerde ölüyorduk. Bina sallandı, kendimizi son anda dışarıya attık. Yıkım esnasında hiçbir önlem alınmadı" dedi.

Öte yandan, yıkım sonrası binanın enkazı havadan görüntülendi. - İSTANBUL