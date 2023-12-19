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Küçükçekmece'de kız meselesi kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de kız meselesi kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı

Küçükçekmece'de toplanan genç bir grup arasında çıkan tartışma, önce tokatlı kavgaya sonra silahlı yaralamaya dönüştü. Olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Küçükçekmece\'de kız meselesi kanlı bitti: 1\'i ağır, 2 yaralı
19.12.2023 - 20:28,
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Küçükçekmece'de kız meselesi kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı

'Kız' meselesi önce tokatlı kavgaya sonra silahlı yaralamaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de toplanan 7 kişilik genç bir grup, arasında iddiaya göre kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma önce tokatlı kavgaya daha sonra silahlı yaralamaya dönüştü. Olayda 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Silahlı kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pazar günü saat 15.30 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G, Utku A, ve Ali N'nin içinde bulunduğu 7 kişilik grup toplandı. Toplanan gruptan B.G, ile Utku A,'kız meselesi' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Utku A, arkadaşı olan B.G'ye tokat attı. Bunun üzerine B.G, yanındaki silahla Utku A. ve Ali N'yi kovalayarak ateş etmeye başladı. Olayda Ali N. ve Utku A, yaralandı.

Yaralı iki kişi kanlar içinde yere yığılırken şüpheli B.G, ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ali N'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan Utku A'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şüpheli B.G'nin elindeki silahla arkadaşlarını sokak ortasında kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de kız meselesi kanlı bitti: 1'i ağır, 2 yaralı - Son Dakika


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