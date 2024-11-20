Küçükçekmece'de Kolonları Patlayan Bina Tahliye Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Kolonları Patlayan Bina Tahliye Ediliyor

Küçükçekmece'de kolonları patlayan ve ağır hasar gören 5 katlı binanın tahliyesi gerçekleştiriliyor. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

20.11.2024 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kolonları patlayan 5 katlı bina tahliye ediliyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü kolonları patlayan ve yapılan incelemelerin ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen bina tahliye ediliyor.

Küçükçekmece Maslak Ceşme caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan bir işyerinin kolonları geçtiğimiz pazar günü patladı.

İşyeri sahibi durumu üst katlarda bulunan ev sahiplerine ve Küçükçekmece Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek incelemeler de bulunan belediye ekipleri binanın ağır hasarlı olduğunu belirledi. Binada bulunan vatandaşları tahliye eden ekipler bodrum katında gerçekleştirdiği geçici güçlendirmenin ardından bugün daire sahiplerine ait eşyalar da binadan boşaltılmaya başlandı.Bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturan ekipler, tahliye için girişlere kontrollü bir şekilde izin verdi.

Kolonlarda bulunan çatlağı iş yerinde bulunan kiracının şans eseri fark ettiğini belirten bina Gökben Yaman "Pazar günü binanın alt katında olan kiracı dükkandan bir şey almaya geldiğinde kolonun patlak olduğunu fark ediyor. Ev sahiplerine haber veriyor. O gün bina tahliye edildi. Binanın üst katlarında bir çatlak yok ama tahliye ediliyor. Eşyalarımız bir depoya kaldırılıyor. Zabıtalar eşlik ediyor tahliye işlemine asansörlü bir şekilde tahliye ediliyor. Küçükçekmece hep bu şekilde binaların altı su. Ama insanların gidecek yeri olmadığı için sesini çıkaramıyor" dedi.

Binanın 2000 yılında yapıldığını belirten İhsan Güven "Pazar sabahı baktığımızda kolonlar patlamıştı. Yetkililere gittik. Üniversiteden bir hoca geldi o da kontrol etti ve binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Alttan güçlendirme yapıldı geçici olarak bugünde tahliye gerçekleştiriliyor. Kalacak yer bulamadık akrabaların yanında kalıyoruz bir ay içerisinde yıkılacak" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Kolonları Patlayan Bina Tahliye Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 18:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kolonları Patlayan Bina Tahliye Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.