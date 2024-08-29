İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de yaşanan metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların, kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri devam etmekte olup, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?