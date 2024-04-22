Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletliler, araçtakilere saldırdı. Araçta bulunanlar kendilerine saldıranları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken, kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

22.04.2024 20:25  Güncelleme: 20:34
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Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

Kendilerine saldıranları su atarak uzaklaştırmaya çalıştılar

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle çıkan kavgada motosikletliler, araçtakilere saldırdı. Araçta bulunanlar kendilerine saldıranları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken, kavga anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle iki motosikletli ile bir araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Trafiğin durduğu noktada motosiklet sürücüleri, araç sürücüsüne saldırdı. Aracın kapısını zorla açan motosikletliler içeridekilerle tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Araçtakiler, saldırganları su atarak uzaklaştırmaya çalışırken yaşanan kavga anı bir başka sürücünün cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Aracından inerek kavgaya karışan bir sürücü ise motosikleti iterek yere düşürdü. Bunun üzerine diğer motosiklet sürücüsü koşarak aracın kapısına tekme attı. Trafiğin açılmasının ardından devam eden kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların araya girmesi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de motosikletliler, sürücüye saldırdı: O anlar kamerada - Son Dakika

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