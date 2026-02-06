Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 10 sanığın da 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları asli kusurlu buldu. - İSTANBUL