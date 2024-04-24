Küçükçekmece'de Patenli Gençler İETT Otobüsüne Tutunarak Tehlikeli Hareketler Yaptı

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Küçükçekmece'de patenli iki genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye düşürerek seyretti. O anlar ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay öğlen saatlerinde Huzur Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre patan süren iki genç, cadde üzerinde seyreden İETT otobüsünün arkasına tutundu. Bir süre otobüsün arkasında seyreden 2 genç tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafiği tehlikeye düşüren gençler bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin otobüse tutunarak bir süre seyrettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL