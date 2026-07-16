Küçükçekmece'de Sahte Altın Çetesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küçükçekmece'de Sahte Altın Çetesi Yakalandı

Küçükçekmece\'de Sahte Altın Çetesi Yakalandı
16.07.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuyumcuya sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı, araçlarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu.

Küçükçekmece'de bir kuyumcuya farklı tarihlerde sahte altın satan şüpheliler yakalandı. Şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, 15 Temmuz 2026 tarihinde, Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen şahıslar sahte altın verdi. Durumu fark eden kuyumcu polis ekiplerine ihbar da bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.A. (30) ve K.A. (18) isimli şahıslar, üzerlerinde 8 gram sahte altın ile suç üstü yakaladı. Yapılan araştırmalarda, aynı şahısların 10 Temmuz 2026 tarihinde de aynı kuyumcuya 3 adet 1 gramlık sahte altın sattıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların araçlarında ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 30 adet 1 gramlık sahte altın, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 gram narkotik madde ele geçirildi. Emniyette işlemleri biten şüpheliler nitelikli dolandırıcılık (sahte altın) ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de Sahte Altın Çetesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapanca Gölü’nün dibinde pamuksu oluşum Sapanca Gölü'nün dibinde pamuksu oluşum
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
Bolu’da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi Bolu'da hurda kanepe yangını 10 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 16:58:10. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Sahte Altın Çetesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.