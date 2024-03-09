Küçükçekmece'de silahlı kuyumcu soygunu kamerada
İSTANBUL - Küçükçekmece'de yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüpheli girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşın 'Polis' diye bağırması üzerine panik yapan şahısların o anları ve kaçarken silahla etrafa rastgele ateş açtıkları o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili 2 şüpheli şahsın yakalanması için çevrede operasyon başlattı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzlerinde cerrahi maskesi bulunan 2 şahıs cadde üzerindeki kuyumcuya girdi. Ellerindeki silahı iş yeri sahibi Bahtiyar Koç'a yönelten şüpheliler vitrinde bulunan altınları yanlarına getirdikleri poşete koymasını istedi. O esnada dışardan bir vatandaşın 'Polis' diye bağırması üzerine panik yapan şahıslar poşeti alarak hızlı bir şekilde alarak kuyumcudan ayrıldı. Şüpheliler kaçtıkları esnada ellerindeki silahlar ile etrafa rastgele ateş açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda şüpheli 2 şahsın 250 bin lira değerinde altın alarak kaçtıkları esnada etrafa rastgele ateş açtıkları esnada kurşunların park halindeki bir araca isabet ettiğini tespit etti.
Soygun anı kamerada
Öğle saatlerinde meydana gelen kuyumcu soygununda şüpheli şahısların silahlarla kuyumcuya gelerek gerçekleştirdiği soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuyumcuya giren yüzlerinde cerrahi maske bulunan 2 şüpheli şahsın ellerindeki silahları kuyumcu sahibine yönelttiği ve altınları poşete koymasını istedikleri görülüyor. Kısa bir süre sonra panik yapan 2 şüpheli şahıs poşeti de alarak hızlıca kuyumcudan çıkıyor. Görüntülerin devamında kuyumcudan çıktıktan sonra koşarak kaçmaya çalışan şahısların ise etrafa rastgele ateş açtığı görülüyor.
Kuyumcu sahibi Bahtiyar Koç, "2 kişi silahla birlikte içeriye girdi. Küfür ederek altınlarımızı istedi. Dışarıdan bir arkadaşın polis diye bağırmasından sonra panik yaparak kaçtılar. Ufak bir zararımız oldu. Yaralımız yok. Dışarı çıktıktan sonra kaçarken de silahla sağa sola sıktılar. Bir tanesi araca denk geldi.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın yakalanması için çevrede operasyon başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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