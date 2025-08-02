Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı

02.08.2025 12:57
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Araç almak için bekleyen G.E., galeri önünde silahlı saldırıda yaralandı. 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de bir galeriye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda araç almak için galeri kapısında bekleyen vatandaş yaralandı. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken olay an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz 17 Temmuz günü Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, daha önceden kaparo bıraktığı aracı teslim almaya giden G.E. (41) aracı almaya gittiği galeri önünde silahla vurularak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan G.E.'nin vurulması olayını araştıran polis, bir araç içerisinden galeriye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçan sahte plakalı aracı araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucunda M.K.(31) VE M.B. isimli 2 kişi yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olayı anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, G.E.'nin galeri önünde telefonla konuşması ve ardından arka arkaya açılan ateş sonucu vurularak yaralanması yer aldı.

Öte yandan, iş yeri çalışanı ise galeriye yönelik herhangi daha öncesinde herhangi bir tehdit almadıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı - Son Dakika

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