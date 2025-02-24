Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı

Küçükçekmece'de iki iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 5 şüpheli, Özel Harekat ile yakalandı.

24.02.2025 23:31
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Küçükçekmece'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iki ayrı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler Özel harekat destekli operasyonla yakalandı.

Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesinde bulunan iki ayrı işyerine 09. Şubat 2025 tarihi saat 02.18 ve 02.21 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştiren şüpheli şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bölgede bulunan 96 adet güvenlik kamerasıyla 20 kilometrelik alan detaylı şekilde incelendi. Şüpheli şahısların olayları gerçekleştirdikten sonra İnönü Mahallesinde bulunan bir işletmeye gittikleri bir süre sonra da kıyafetlerini değiştirdikten sonra işletmeden ayrıldıkları tespit edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin daha sonra Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adreste olayda kullanılan motosikleti değiştirdikten sonra aynı işletmeye geri döndükleri ve bir süre sonra beş şüpheli şahsın işletmeden ayrıldıkları belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli şahısların adresleri tespit edilmiş, 19 Şubat günü Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda O.A. isimli yaşı küçük şahıs ile birlikte T.H., A.C.Y., A.H. ve A.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Araştırmalarda; şüpheli şahsılar ile işyeri sahipleri müşteki şahısların arasında bulunan husumetten dolayı olayın gerçekleştiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler 20 Şubat günü adliyeye sevk edildi. Şahıslardan T.H. isimli şahıs tutuklanırken edilirken diğer şahıslar da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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