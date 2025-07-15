Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde silahlı saldırı oldu. Olayda iki kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede silahlı saldırı yaşandı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ellerinde uzun namlulu silahlarla koşan iki kişi saldırıyı gerçekleştirdi. Bir anda çatışma çıkarken, iki kişinin saldırıdan sonra hızla kaçtığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika
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