Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı

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Küçükçekmece\'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
15.07.2025 16:28
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Küçükçekmece\'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı
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Küçükçekmece'deki balıkçı barınaklarında silahlı saldırı gerçekleşti, iki kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de balıkçı barınaklarının bulunduğu yerde silahlı saldırı oldu. Olayda iki kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi korku dolu anlara sahne oldu. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede silahlı saldırı yaşandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ellerinde uzun namlulu silahlarla koşan iki kişi saldırıyı gerçekleştirdi. Bir anda çatışma çıkarken, iki kişinin saldırıdan sonra hızla kaçtığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: İki Yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Fahri Sağgül:
    Bu hainler o uzun namlunun üzerine oturtturulmalı diye düşünüyorum. 0 0 Yanıtla
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