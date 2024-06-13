Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Genç

Küçükçekmece'de iki grup arasındaki tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Eyüp Halim isimli genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Polis olayla ilgili inceleme yapıyor.

13.06.2024 15:49
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Küçükçekmece'de iki grup arasındaki tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Eyüp Halim isimli genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anlarına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşanmış ve tartışma sonrası taraflardan biri diğerine ateş açmıştı.

Olayda Eyüp Halim isimli genç ağır, bir kişi de hafif yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan Eyüp Halim, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Adli tıptan cenazesi alınan Halim, ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığına defnedilecek.

Öte yandan akşam saatlerinden çatışma anlarına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde silah sesleri yükselirken, vatandaşların panikle etrafa kaçıştığı görülüyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Genç - Son Dakika

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