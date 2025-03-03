Küçükçekmece'de Silahlı Saldırıların Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırıların Şüphelileri Yakalandı

Geniş Video İzle

Küçükçekmece'de iki ayrı silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi, adrese yapılan operasyonla yakalandı.

03.03.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de iki ayrı yere silahlı saldırı düzenleyen şahıslar yakalandı: Silahlı saldırı anı kamera

İSTANBUL - Küçükçekmece'de iş yeri ve bir eve silahlı saldırı düzenleyen şahıslar yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesinde 10-21.02.2025 tarihlerinde biri ikamet diğeri işyeri olan iki ayrı adrese yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılara ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri bölgede bulunan 114 adet güvenlik kamerasıyla 30 kilometrelik alanı detaylı şekilde inceledi.

Yapılan incelemelerde, ilk olayda iki şüpheli şahsın motosiklet ile olayı gerçekleştirdiği ve diğer olayda ise iki şahsın yaya olarak olaydan sonra kaçtığı tespit edildi. Çalışmaların devamında şüphelilerin kaçış güzergahları detaylı şekilde incelendiğinde şahısların Kağıthane ve Pendik ilçelerinde bulunan ikamet adreslerde saklandıkları belirlendi. Adresleri tespit edilen şüpheli şahıslar 28 Şubat günü özel harekat destekli operasyonla yakalandı. operasyon neticesinde A.B. ve B.A. isimli yaşı küçük şahıslar ile birlikte B.N isimli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca olaylara dahil olduğu tespit edilen B.F.Ç. isimli şahsın ise daha önceden tutuklanarak cezaevinde gönderildiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahsılar işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Silahlı Saldırıların Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:32 Suriye’de 12 bin memur görevden alındı Suriye'de 12 bin memur görevden alındı
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:57 Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:58:22. #7.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Silahlı Saldırıların Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.