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Küçükçekmece'de şüpheliler silahlı kuyumcu soygunundan önce böyle keşif yaptılar

İSTANBUL - -Küçükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın alarak kayıplara karışan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin, soygundan önce kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde meydana gelmişti. Silahlı 3 şüpheli cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, 250 bin lira değerinde altın alarak kaçmıştı. Şüphelilerin silahlarla kuyumcuya gelerek gerçekleştirdiği soygun anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Soygundan önce keşif yaptılar

250 bin lira değerinde altın alarak kayıplara karışan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 şüphelinin, saat 11.00 sıralarında kuyumcunun çevresinde keşif yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, şüphelilerin soygundan önce eldivenli ve cerrahi maskeli bir şekilde yan yana kuyumcunun etrafından gezdikleri görülüyor.