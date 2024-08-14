Küçükçekmece'de tartışma sonucu kadın bıçaklandı, linçten polis kurtardı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de tartışma sonucu kadın bıçaklandı, linçten polis kurtardı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın, tartıştığı eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

14.08.2024 23:07
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Küçükçekmece'de, tartıştığı eşini sokakta bıçakladı, linçten polis kurtardı... O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından kaldırımda bıçaklandı. Durumu ağır kadın hastaneye kaldırılırken, kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle kaldırımda tartışan erkek şahıs, yanındaki bıçakla kadını vurmaya başladı. Ağır yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de tartışma sonucu kadın bıçaklandı, linçten polis kurtardı - Son Dakika

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