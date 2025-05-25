Küçükçekmece\'de Taşkınlık Çıkaran Şahıs Vuruldu

İstanbul Küçükçekmece'de akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir şahıs, sokakta taşkınlık çıkarınca olaya polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerine de saldıran şahıs, uyarı ateşini dikkate almayınca ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokak üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen B.K. (25), sokak üzerinde taşkınlık çıkardı. Şahıs, çevredekilere de saldırmaya çalışınca, olaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Keskin, uyarılar sonrası ekiplere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine polis, havaya uyarı ateşi açtı. Keskin saldırılarına devam edince de ayağından vuruldu. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ekipleri, B.K.'yi hastaneye kaldırırken, şahıs tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL