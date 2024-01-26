 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Küçükçekmece'de uyuşturucu madde imali ve ticareti yaptığı ihbar edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis, yapılan aramalarda terazi, marijuana, toz kubar, bonzai ve kimyasal sıvılar buldu. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
26.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

Küçükçekmece'de, 'Uyuşturucu madde imali ve ticareti' yaptığı ihbar edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanırken satışa hazır çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele getirildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde, bir adreste uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde arama yapan polisler, D.Ö. ve Ü.U. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında şahısların "otodan hırsızlık", "evden hırsızlık", "kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Polisin daha sonra evde yaptığı aramalarda 2 adet hassas terazi, 30 gram Marijuana, 1 kilo 760 gram toz kubar, 2 kilo 752 gram bonzai ve çeşitli kimyasal sıvılar ele geçirildi. Emniyette işlemlerin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen D.Ö. ve Ü.U, isimli şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, Asayiş Büro, Polisiye, Uyuşturucu, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:19:59. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement