Küçükçekmece'deki kuyumcu soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Küçükçekmece'deki kuyumcu soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de yaşanan kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı. Kuyumcu sahiplerinin soyguncularla girdiği arbede sonunda yaralandığı ve olay yeri çevresinde 2 adet tabanca ile birlikte çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi.

24.04.2024 19:09
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Küçükçekmece'deki kuyumcu soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de yaşanan kuyumcu soygununun detayları ortaya çıktı. Kuyumcu sahiplerinin soyguncularla girdiği arbede sonunda yarandığı ve olay yeri çevresinde 2 adet tabanca ile birlikte çok sayıda fişek ele geçirildiği öğrenildi.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde, saat 10.30 sıralarında bir kuyumcuda yaşanmıştı. İş yerinin önüne gelen 3 kişiden 2'si kuyumcuya girerek altınları istedi. Vitrindeki altınları çuvalları alan şüpheliler kaçmaya çalıştığı sırada birisi yakalanmıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, iş yeri sahibi olan G.İ. ve T.İ.'nin yaralı olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen L.İ. isimli şahıs olay yerinde yakalandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan kontrollerde 2 adet tabanca ile birlikte çok sayıda fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların devamında iş yeri önüne gelen üç şüpheli şahıstan birinin dışarıda beklediği, iş yeri içerisine giren 2 şahsın çok sayıda altını çantaya doldurduğu, olay yerinden ayrılacakları tespit edildi. İşyeri sahipleri ile aralarında arbede yaşandığı, yaşanan arbedede iş yeri sahiplerinin yaralandığı belirlendi.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece'deki kuyumcu soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'deki kuyumcu soygununa ilişkin detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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