Küçükçekmece'de otel yangınında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
Küçükçekmece'de otel yangınında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

10.04.2026 05:46  Güncelleme: 05:47
Küçükçekmece'de bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Küçükçekmece'de gece saatlerinde otelde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi söndürülürken mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının ilk anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangın 04.00 sıralarında, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı otelde henüz bilinmeyen sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çatıda başlayan yangını fark eden otel çalışanı, otelde kalan vatandaşları uyardı ve tahliye olmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda büyüyen yangını büyümeden kontrol altına almasının ardından söndürdü. Yangın esnasında mahsur kalan 2 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar ambulansın içinde oksijen desteği aldı. Otelin çatısında ise hasar meydana geldi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otelden yükselen alevler vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otelin çatısından alevlerin yükseldiği itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, İtfaiye, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
