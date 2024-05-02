Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı - Son Dakika
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Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı

Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği çukur, İBB ekiplerince toprak ile kapatıldı. Olayın ardından çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatıldıktan sonra temizlik çalışması yapıldı.

02.05.2024 14:50
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Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur, İBB ekiplerince toprak ile kapatıldı.

Olay, 26 Nisan Cuma günü Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bulunan bir parkta meydana gelmişti. İBB ekipleri parkta kazı çalışmaları yapmış çalışmalar sonrası oluşan çukur ise su ile dolmuştu. Ailesiyle birlikte piknik yapan 5 yaşındaki Edanur Gezer ise su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı. Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur, İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü, gıda ve içeceklerin de olay yerinde durduğu görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur kapatıldı - Son Dakika

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