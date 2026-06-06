Küçükçetmi\'de villa yangını: 2 kedi telef oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükçetmi köyünde bir villada çıkan yangın söndürüldü. Yangında 2 kedi telef oldu.

Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde B.B'ye ait villada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Yangında evde bulunan iki kedi dumandan zehirlenerek telef oldu. - ÇANAKKALE