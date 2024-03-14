Küfür sebebiyle cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Küfür sebebiyle cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 2 sanık tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 2 ev ve bir aracın kundaklanması sonrasında tutukluğu devam eden 3 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Salih Ö. savunmasında, 'Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim. Eşimin ölüsünü bile göremedim, üstüne bir toprak atamadım. Ceza içinde ceza çektim' dedi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

14.03.2024 19:15  Güncelleme: 19:53
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Küfür sebebiyle cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 2 sanık tahliye edildi

"Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim, ceza içinde ceza çektim"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi, 2 ev ve bir aracın kundaklanması sonrasında tutukluğu devam eden 3 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Salih Ö. savunmasında, "Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim. Eşimin ölüsünü bile göremedim, üstüne bir toprak atamadım. Ceza içinde ceza çektim" dedi. Mahkeme heyeti 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre iki aile arasında birbirlerine küfür ettikleri gerekçesiyle kavga çıkmış, olayın büyümesiyle Ertaş Ö. pompalı tüfekle Tarık Tanaç'ı ateş ederek öldürmüştü. Olaya karışan diğer kişiler de 2 ev ve bir aracı kundaklamış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Ö. (32), Ertaş Ö. (21), Yavuz Ö.(30), Erkan Ö. ve E.Ö adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan Ö'de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

"Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim, ceza içinde ceza çektim"

Tarık Tanaç'ın öldürülmesine ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertaş Ö., Yavuz Ö., Salih Ö. ve avukatları katıldı. Söz hakkı verilen Ertaş Ö., pişman olduğunu söyleyerek, öldürme kastıyla harekete etmediğini ifade etti. Yavuz Ö. de, "Uzun zamandır tutukluyum. Onlar evimizi bastı, bizi öldürmek istedi" diye konuştu.

Zor durumda olduğunu söyleyen Salih Ö. ise "Cezaevindeyken 22 senelik eşimi kaybettim. Eşimin ölüsünü bile göremedim, üstüne bir toprak atamadım. Ceza içinde ceza çektim. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

2 kişi tahliye edildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Salih Ö. ile Yavuz Ö'nün tahliyesine, Ertaş Ö'nün ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küfür sebebiyle cinayet işlenmiş, evler kundaklanmıştı: 2 sanık tahliye edildi - Son Dakika

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