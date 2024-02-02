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Kula'da Matematik Öğretmeni Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kula'da Matematik Öğretmeni Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kula\'da Matematik Öğretmeni Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu'nda görev yapan Matematik Öğretmeni Mustafa Sever (44), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sever'in vefatı, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

02.02.2024 10:34
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Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu bünyesinde görev yapan Matematik Öğretmeni Mustafa Sever (44), dün akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kula halkı tarafından da oldukça sevilen bir isim olan Sever'in vefatı, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.

Uzun yıllardır Kula 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu bünyesinde görev yapan Matematik Öğretmeni Mustafa Sever (44), dün akşam saat 21.00 sıralarında ikamet ettiği evinde kalp krizi geçirdi. Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi ikametinde yapılan öğretmen Sever, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç öğretmen, burada doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı.

Sever'in vefatı, ilçe halkını ve eğitim camiasını yasa boğdu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Mustafa Sever, Eylül, 3.Sayfa, Eğitim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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