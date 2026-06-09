Kula'da Motosiklet Denetimleri Sıkılaşıyor - Son Dakika
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Kula'da Motosiklet Denetimleri Sıkılaşıyor

Kula\'da Motosiklet Denetimleri Sıkılaşıyor
09.06.2026 13:58
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Motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan sürücüye toplam 147 bin TL ceza kesildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde polis ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımının artış göstermesi üzerine ekipler, özellikle açık egzozlu ve kurallara aykırı şekilde kullanılan motosikletlere yönelik uygulamalarını sıklaştırdı.

Gerçekleştirilen son denetimlerde, Leblebiciler Sitesi civarında kurulan uygulama noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir motosiklet sürücüsü, trafik ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Sürücü hakkında yapılan incelemelerde çok sayıda trafik ihlali tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücüye; Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-A-2 maddesinden 80 bin TL, 23/4-1 maddesinden 46 bin TL, 32/3-A maddesinden 5 bin TL, 32/3-B maddesinden 16 bin TL, 34/A maddesinden 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 147 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan motosiklet, ilgili mevzuat kapsamında 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü hakkında gerekli yasal işlemlerin de başlatıldığı öğrenildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik denetimlerinin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Açıklamada, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Motosiklet Denetimleri Sıkılaşıyor - Son Dakika

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