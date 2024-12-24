Kula'da Tır Kazası: Büyük Facia Önlenmiş - Son Dakika
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Kula'da Tır Kazası: Büyük Facia Önlenmiş

Kula\'da Tır Kazası: Büyük Facia Önlenmiş

Manisa Kula'da kaygan yolda kontrolden çıkan tır, aydınlatma direklerini devirdi. Şans eseri yaralı yok.

24.12.2024 12:07
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Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana süren yağmur yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, orta refüjdeki aydınlatma direklerini devirdi. Kaza esnasında karayolunun her iki istikametinde araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İnan Yaman (31) idaresindeki 61 K 12161 plakalı tır, geceden bu yana süren yağmur yağışının da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan tır, orta refüje çıkarak aydınlatma direklerini devirdi. Kaza esnasında karayolunun her iki istikametinde de araç bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, tır sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılmasıyla karayolundaki trafik akışını normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Tır Kazası: Büyük Facia Önlenmiş - Son Dakika

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