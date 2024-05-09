Kula'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtıldı - Son Dakika
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Kula'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtıldı

Kula\'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtarak bilgilendirmelerde bulundu. Kula Ziraat Odası ve Sandal Mahalle Muhtarlığı'nın organizasyonuyla gerçekleştirilen seminerde jandarma trafik timleri, traktör sürücülerine trafik güvenliği konularında uyarılarda bulundu ve reflektör ile yelek dağıttı.

09.05.2024 11:37
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Manisa'nın Kula ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı.

Kula'da 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Kula Ziraat Odası ve Sandal Mahalle Muhtarlığı'nın organizesinde traktör sürücülerine yönelik seminer düzenlendi. Trafik güvenliği eğitim planı çerçevesinde Sandal ve bölgesindeki mahallelerde bulunan traktör sürücülerine yönelik düzenlenen seminerde jandarma trafik timleri bilgilendirici broşürler dağıtıp traktör sürücülerinin trafikte dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. 'Reflektif yelek giy, görünür ol' sloganıyla trafikte görünürlüğe ve can güvenliğine dikkat çeken trafik timleri, seminer sonunda traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıttı. Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe de dağıtılan reflektörlerin traktörlerin görünür bir noktasına montajlanmasını ve yelek dağıtılmasını sağladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kula'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kula'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtıldı - Son Dakika
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