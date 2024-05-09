Kula\'da Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtıldı

3.Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı.

Kula'da 4-10 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, Kula Ziraat Odası ve Sandal Mahalle Muhtarlığı'nın organizesinde traktör sürücülerine yönelik seminer düzenlendi. Trafik güvenliği eğitim planı çerçevesinde Sandal ve bölgesindeki mahallelerde bulunan traktör sürücülerine yönelik düzenlenen seminerde jandarma trafik timleri bilgilendirici broşürler dağıtıp traktör sürücülerinin trafikte dikkat etmesi gereken konularda uyarılarda bulundu. 'Reflektif yelek giy, görünür ol' sloganıyla trafikte görünürlüğe ve can güvenliğine dikkat çeken trafik timleri, seminer sonunda traktör sürücülerine reflektör ve yelek dağıttı. Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe de dağıtılan reflektörlerin traktörlerin görünür bir noktasına montajlanmasını ve yelek dağıtılmasını sağladı. - MANİSA