Kula'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kula'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kula\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
05.06.2026 20:53
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Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ve tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan karayoluna bağlanmak isteyen Yasin Ö. (20) yönetimindeki 03 EZ 457 plakalı otomobil ile Uşak istikametine seyir halinde olan Murat B. (62) idaresindeki 45 G 80841 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın yan kısmına takılan otomobil metrelerce sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tır sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kula'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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