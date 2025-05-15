Kulu'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Konya Valisi İbrahim Akın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız titizlikle devam etmektedir" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kulu ilçemizde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Saha taramalarımız titizlikle devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." - KONYA