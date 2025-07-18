Kulu\'da \'En İyi Narkotik Polisi Anne\' Semineri Düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi. Seminerde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede annelerin desteğine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi, Anıt Alanında Narkotik Eğitim Tırında (NARKOTIR) sergi açıldı. Kamu kurum çalışanları, STK'lar ve vatandaşların katılımıyla uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Programda konuşan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Kulu'da uyuşturucu kullanımına ve uyuşturucu satıcılarına fırsat verilmediğini belirterek, tehlikeyi kökünden kazımaya kararlı olduklarını belirtti. Program sonunda Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir tarafından Narko polislere plaket verildi. - KONYA