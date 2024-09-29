Kulu\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara- Niğde Otobanı Kulu Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.A.'nın kullandığı 06 BKE 864 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılacak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA