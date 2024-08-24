Kulu\'da şiddetli yağmur sonrası sel felaketi

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Konya'nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu.

İlçeye bağlı birçok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı. - KONYA