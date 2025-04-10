Kulu\'da Türk Polis Teşkilatı\'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Öğle namazını müteakip Kulu Merkez Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi. Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. Ayrıca ilçe merkezinde Emniyet Müdürü Koray Şahin ve emniyet personeli tarafından şehit kabirleri ziyaret edildi. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, Kulu İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin, kurum amirleri ile emniyet personelleri ve davetliler katıldı. - KONYA