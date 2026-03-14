Kümbetli Köyü\'nde Cami Minaresi Yıkıldı

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklükteki depremin ardından Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyünde hasar gören cami minaresi, güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde yıkıldı.

Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede yapılan incelemelerde köy camisinin minaresinde ciddi yapısal hasar oluştuğu tespit edildi. Muhtemel bir yıkılma riskine karşı harekete geçen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı kontrollü şekilde boşalttı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında hasarlı minare kontrollü şekilde yıkıldı. Çalışma sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - TOKAT