Kumlu'da Karayılan Paniği - Son Dakika
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Kumlu'da Karayılan Paniği

Kumlu\'da Karayılan Paniği
11.07.2026 12:30
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde evin bahçesinde görülen 2 karayılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde evin bahçesinde görülen 2 karayılan paniğe neden oldu. Paniğe neden olan 2 karayılanı, itfaiye ekipleri tarafından aparat yardımıyla yakaladı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde 2 karayılan görüldü. Bahçede görülen 2 karayılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aparat yardımıyla 2 karayılanı yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan 2 karayılan, doğaya salındı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Kumlu, Çevre, Yaşam, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumlu'da Karayılan Paniği - Son Dakika

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