Kumluca\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesiyle kontrol altı alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangında 1 nektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA