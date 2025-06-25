Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kumluca ilçesinde saat 11.30'da başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesiyle kontrol altı alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilen yangında 1 nektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kumluca'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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