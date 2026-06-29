Kumluca\'da makilik alanda çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında meyve bahçeleri zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Keneköy mevkiinde tapulu arazi içindeki otluk ve makilik alanda yaşandı. Alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yangın yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 2 amfi uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 su ikmal aracı 6 adet arazöz, 3 adet yangına ilk müdahale aracı müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu evlere ve ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre meyve bahçeleri de zarar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA