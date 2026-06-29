Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Kumluca\'da makilik alanda çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
29.06.2026 15:36  Güncelleme: 15:40
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında meyve bahçeleri zarar görürken, evler ve ormanlık alan kurtarıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında meyve bahçeleri zarar gördü.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Keneköy mevkiinde tapulu arazi içindeki otluk ve makilik alanda yaşandı. Alevleri gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Yangın yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 2 amfi uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 su ikmal aracı 6 adet arazöz, 3 adet yangına ilk müdahale aracı müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu evlere ve ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre meyve bahçeleri de zarar gördü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kumluca, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da makilik alanda çıkan yangın, evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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