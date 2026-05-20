Kumluca'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

20.05.2026 17:27
Antalya Kumluca'da iki Tofaş aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tofaş marka iki aracın kafa kafaya çarpılması sonucu 3'ü hafif 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı yolu önünde saat 11.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 07 TL 898 plakalı Tofaş marka otomobil ile 31 AKU 432 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü hafif 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bulunduğu otomobilde sıkışan A.İ. isimli hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp tedavi edilmek üzere Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 3 yaralının tedavileri ise ambulansta uygulandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

